19.10 13:46 MIGnews.com

"Когда я был министром, 300 хамасников убили за 3 минуты"

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак дал интервью радио 103FM.Барак сообщил, что необходимо действовать более агрессивно против ХАМАСа, и похвалился своими былыми подвигами.Барак заявил: “Когда я был министром обороны, больше трехсот членов ХАМАСа были убиты в результате фокусированной атаки ВВС, длившейся три с половиной минуты”.Барак также напомнил: “В ходе другой операции, в которой я также участвовал, был убит только один человек - но он был начальником штаба ХАМАСа.. Все сегодня говорят о сильном и коротком ударе. Никто, даже министр обороны Авигдор Либерман не говорит о вторжении в Газу и о том, чтобы остаться там - потому что оне знает, что делать на следующий день”.