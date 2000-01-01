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`Когда я был министром, 300 хамасников убили за 3 минуты` 19.10 13:46   MIGnews.com

"Когда я был министром, 300 хамасников убили за 3 минуты"

Бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак дал интервью радио 103FM.

Барак сообщил, что необходимо действовать более агрессивно против ХАМАСа, и похвалился своими былыми подвигами.

Барак заявил: “Когда я был министром обороны, больше трехсот членов ХАМАСа были убиты в результате фокусированной атаки ВВС, длившейся три с половиной минуты”.

Барак также напомнил: “В ходе другой операции, в которой я также участвовал, был убит только один человек - но он был начальником штаба ХАМАСа.. Все сегодня говорят о сильном и коротком ударе. Никто, даже министр обороны Авигдор Либерман не говорит о вторжении в Газу и о том, чтобы остаться там - потому что оне знает, что делать на следующий день”.


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