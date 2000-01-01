19.10 11:32 MIGnews.com

Глава БАГАЦа: Израиль может повторить судьбу Германии 30-х

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Бывший президент БАГАЦа, судья Аарон Барак счел необходимым предупредить соотечественников о негативных тенденциях в развитии страны.Барак выступил на конференции, посвященной 70-летию израильской прокуратуры в городе Эйлат.Барак сообщил собравшимся: “Некоторые говорят, что у нас этого случиться не может, но если это случилось в стране Гете, Баха и Бетховена, это может случиться где угодно. Сегодня демократия атакуется - главным образом, из-за проблем, вызванных миграцией и терроризмом, и если мы не защитим демократию, то она не защитит нас.