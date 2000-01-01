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Дело о взятке: Нетаниягу не пойдет на сделку | Фото:19.09 22:20   MIGnews.com

Дело о взятке: Нетаниягу не пойдет на сделку

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не собирается заключать сделку о признании вины по обвинениям в коррупции, о чем сообщали ранее некоторые источники.

Такое заявление сделал его пресс-секретарь 19 сентября, уточнив, что сообщения об обратном являются фейком, передает The Times of Israel.

Адвокаты Нетаниягу будут участвовать в предварительном слушании, которое состоится 2 октября с юридическим советником правительства Авихай Мандельблиттом. В офисе премьер-министра утверждают, что будут предоставлены "сокрушительные аргументы" о его невиновности.

Изначально, слушание по делу Нетаниягу было назначено на июнь, однако Мандельблитт согласился отложить процесс на три месяца. В свою очередь, адвокаты израильского премьера обратились к генеральному прокурору с просьбой об отсрочке на год, утверждая, что объем документов был слишком велик для рассмотрения. Мандельблит отклонил просьбу.

Речь идет о так называемом "деле 2000”, согласно которому Нетаниягу подозревается в намерениях договориться с издателем Едиот Ахронот Арноном Мозесом, что тот ограничит критику премьера в подконтрольных ему изданиях в обмен на ограничение циркуляции бесплатной газеты Исраэль Ха-Йом.


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