19.06 14:05 MIGnews.com

Нетаниягу торпедировал закон против юридического советника

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Бывший министр юстиции Израиля Хаим Рамон дал интервью 20-му каналу израильского ТВ.Рамон в начале интервью высказал предположение о том, что Биньямин Нетаниягу не пойдет на аннексию части территорий Иудеи и Самарии. С точки зрения Рамона, Нетаниягу воспользуется отговоркой о том, что американцы не допустят аннексии в условиях, когда по данному вопросу существуют кардинальные противоречия между Ликудом и Кахоль Лаван.Рамон также подверг резкой критике позицию, точнее, отсутствие позиции по аннексии у Бени Ганца и Кахоль Лаван. Рамон сказал: “Я в жизни еще не встречал такого политика, у которого полностью отсутствует собственное мнение. Речь идет о кардинальном вопросе. Вы получили свободу голосования в правительстве. Придите и скажите, что вы думаете. Нечего вести переговоры с Ликудом. За аннексию, против аннексии, за аннексии при каких-то условиях. Я утверждаю, что идет процесс “мофазизации” (превращения в Шауля Мофаза, последнего главы партии Кадима) Бени Ганца. Бени Ганца становится все меньше с каждым днем. Он исчезает. Он не существует. Исчезновение мандатов Кахоль Лаван - прямой результат этого”.Далее Хаим Рамон рассказал то, что думает о должности юридического советника правительства Израиля: “Юридический советник правительства сосредоточивает в своих руках огромную власть, огромные полномочия - при том, что речь идет о должности, на которую не избирают. У юридического советника правительства Израиля - больше полномочий, чем у президента США, главы правительства Британии или президента Франции. В руках юридического советника столько полномочий, сколько нет ни у какого другого лица в демократическом мире. Есть человек, который одновременно является и главой системы обвинения, и, одновременно, должен защищать права человека и законность. Я дам только один пример. Юридический советник запретил ограничивать время расследования и вынесения обвинительного заключения. Он же является главой всей системы обвинения - и это позволяет ему продолжать расследование, пока обвиняемый дух не испустит. Эта сила позволяет им контролировать министров. Ни один министр не будет голосовать против того, за что голосует юридический советник”.На вопрос: “Депутат Шаран Хескель предлагает принять закон, который разделит должности юридического советника и главы прокуратуры. Какова ваша реакция?” Рамон ответил: “Я вносил на рассмотрение Кнессета такой закон, когда был министром юстиции. Дани Фридман предлагал такой закон, когда он был министром. Я, в качестве заместителя главы правительства, пытался собрать большинство в поддержку такого закона. Знает, кто торпедировал этот закон - Биби Нетаниягу. Нам удалось заручиться поддержкой большинства депутатов Ликуда, Гидеон Саар, Мики Эйтан, Гилад Эрдан. Это было в 2008. Вы мне не поверите - Биби пошел на встречу с Аароном Бараком (бывший президент БАГАЦа) и сказал: Аарон Барак меня убедил. Эту проблему можно было решить еще тогда. И это была историческая возможность. У нас было большинство, у нас был Ликуд”.