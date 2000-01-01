Нетаниягу торпедировал закон против юридического советника
Бывший министр юстиции Израиля Хаим Рамон дал интервью 20-му каналу израильского ТВ.
Рамон в начале интервью высказал предположение о том, что Биньямин Нетаниягу не пойдет на аннексию части территорий Иудеи и Самарии. С точки зрения Рамона, Нетаниягу воспользуется отговоркой о том, что американцы не допустят аннексии в условиях, когда по данному вопросу существуют кардинальные противоречия между Ликудом и Кахоль Лаван.
Рамон также подверг резкой критике позицию, точнее, отсутствие позиции по аннексии у Бени Ганца и Кахоль Лаван. Рамон сказал: “Я в жизни еще не встречал такого политика, у которого полностью отсутствует собственное мнение. Речь идет о кардинальном вопросе. Вы получили свободу голосования в правительстве. Придите и скажите, что вы думаете. Нечего вести переговоры с Ликудом. За аннексию, против аннексии, за аннексии при каких-то условиях. Я утверждаю, что идет процесс “мофазизации” (превращения в Шауля Мофаза, последнего главы партии Кадима) Бени Ганца. Бени Ганца становится все меньше с каждым днем. Он исчезает. Он не существует. Исчезновение мандатов Кахоль Лаван - прямой результат этого”.
Далее Хаим Рамон рассказал то, что думает о должности юридического советника правительства Израиля: “Юридический советник правительства сосредоточивает в своих руках огромную власть, огромные полномочия - при том, что речь идет о должности, на которую не избирают. У юридического советника правительства Израиля - больше полномочий, чем у президента США, главы правительства Британии или президента Франции. В руках юридического советника столько полномочий, сколько нет ни у какого другого лица в демократическом мире. Есть человек, который одновременно является и главой системы обвинения, и, одновременно, должен защищать права человека и законность. Я дам только один пример. Юридический советник запретил ограничивать время расследования и вынесения обвинительного заключения. Он же является главой всей системы обвинения - и это позволяет ему продолжать расследование, пока обвиняемый дух не испустит. Эта сила позволяет им контролировать министров. Ни один министр не будет голосовать против того, за что голосует юридический советник”.
На вопрос: “Депутат Шаран Хескель предлагает принять закон, который разделит должности юридического советника и главы прокуратуры. Какова ваша реакция?” Рамон ответил: “Я вносил на рассмотрение Кнессета такой закон, когда был министром юстиции. Дани Фридман предлагал такой закон, когда он был министром. Я, в качестве заместителя главы правительства, пытался собрать большинство в поддержку такого закона. Знает, кто торпедировал этот закон - Биби Нетаниягу. Нам удалось заручиться поддержкой большинства депутатов Ликуда, Гидеон Саар, Мики Эйтан, Гилад Эрдан. Это было в 2008. Вы мне не поверите - Биби пошел на встречу с Аароном Бараком (бывший президент БАГАЦа) и сказал: Аарон Барак меня убедил. Эту проблему можно было решить еще тогда. И это была историческая возможность. У нас было большинство, у нас был Ликуд”.