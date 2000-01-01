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Спецпосланник США обсуждает как бороться с антисемитизмом 19.06 11:31   MIGnews.com

Спецпосланник США поднял вопрос борьбы с антисемитизмом

В рамках конференции Министерства стратегических дел и общественной дипломатии «Глобальная коллекция для Израиля» (G4CI) главный редактор Jerusalem Post Яаков Кац взял интервью у специального посланника США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элана Карра в Иерусалиме.

Ввиду роста антисемитизма в мире и Соединенных Штатах, что повлекло за собой беспрецедентные нападения на синагоги и евреев, специальный посланник Карр был назначен Президентом США Дональдом Трампом для борьбы с антисемитизмом.

Несмотря те многие проблемы, с которыми сталкивается Карр в поиске путей борьбы с антисемитизмом, его подход и скрупулезный труд заложили основу для настоящего и будущего евреев диаспоры в США и мире.

В рамках своей работы Карр раскритиковал движение BDS, говоря, что человек «имеет право покупать или не покупать то, что ему нравится». Элан Карр твердо заявил, что «если есть организованное движение, чтобы экономически задушить государство Израиль – это антисемитизм».

Конференция G4CI, которая началась во вторник, 18 июня, является трехдневным мероприятием, посвященным борьбе с антисемитизмом, BDS. Подводится итог трем годам противодействия этому движению.

Среди спикеров конференции – президент Реувен Ривлин, председатель Еврейского агентства Иссак Херцог и главный военный адвокат ЦАХАЛа генерал-майор Шарон Афек.


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