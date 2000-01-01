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Россия: усиление войск США может спровоцировать войну 19.06 18:14   MIGnews.com

Россия: Усиление группировки США спровоцирует войну с Ираном

Россия предостерегает США от усиления их присутствия на Ближнем Востоке. При этом Россия обвиняет Вашингтон в попытке разжечь войну против Ирана.

“Мы видим на протяжении длительного времени непрекращающиеся попытки США усиливать политическое, психологическое, экономическое и военное давление на Иран. Такого рода действия, я думаю, достаточно провокационны. Они не могут оцениваться иначе, как осознанный курс на провоцирование войны”, – заявил журналистам российских информационных агентств заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

В понедельник Пентагон санкционировал ввод в регион еще 1000 военнослужащих. Решение было принято после того, как Иран пригрозил увеличить обогащение урана.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков призвал все стороны “проявлять сдержанность”. Он сказал журналистам следующее: “Нам бы не хотелось видеть действия, создающие дополнительное напряжение в и без того нестабильном регионе”.

Министр иностранных дел Китая Ван Йи призвал все стороны “не предпринимать никаких действий, чтобы не провоцировать эскалацию напряженности в регионе, и не вскрывать ящик Пандоры”.


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