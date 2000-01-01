19.06 12:32 MIGnews.com

МАГАТЭ признало Палестину государством

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подписало соглашение о признании Палестины в качестве государства, поскольку она присоединилась к международному органу во вторник, 18 июня.Соглашение, которое подписали генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано и посол Палестины в Вене Салах Абдул Шафи, дает инспекторам МАГАТЭ возможность проверять безопасность радиоактивных материалов и расщепляющихся ядерных материалов, таких как уран.Хотя Палестинская администрация не обладает ядерными реакторами, она располагает кафедрами физики в больницах и университетах, которые оснащены медицинским оборудованием, содержащим компоненты ядерных материалов.Представитель МИД Израиля Эммануэль Нахшон заявил, что соглашение является «нарушением международных конвенций».Этот акт рассматривается Израилем как толчок ПА к международному признанию, подобный тому, когда ПА присоединилась к ЮНЕСКО в 2011 году и к Всемирному почтовому союзу в 2018 году.Соглашение ставит Израиль, МАГАТЭ и Палестинскую администрацию в сложную ситуацию, поскольку пока не ясно, как МАГАТЭ будет определять территорию и границы палестинского государства.Кроме того, Израиль никогда не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия, международный договор с большинством стран мира с целью предотвращения распространения ядерного оружия. Хотя Израиль не утверждает, что у него есть ядерное оружие, но он и не отрицает, что оно у него имеется. Таким образом, Израиль разрешает МАГАТЭ посещать только определенные подконтрольные районы. Широко распространено мнение, что у Израиля есть ядерный объект за пределами Южного города Димона.«Это очередная попытка Палестинской администрации присоединиться к международным организациям, чтобы использовать это в политических целях, – сказал представитель МИДа. – Израиль не признает попыток ПА присоединиться к таким организациям и таким институтам, как государство, и рассматривает это как нарушение международных соглашений».