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ЕС может блокировать санкции США против Ирана | Фото:19.05 11:44   MIGnews.com

ЕС может блокировать санкции США против Ирана

Европейский союз предпринял шаги в пятницу, чтобы избежать повторного введения санкций США в отношении Ирана и спасти международную ядерную сделку, сообщает в субботу, 19 мая The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

По данным издания, поддержка глав государств и правительств стран-членов ЕС была получена на саммите в Софии.

Уточнеятся, что соответствующее предложение выдвинул президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

Согласно информации издания, ведомство запустило официальный процесс по активизации блокирующего закона, обновив список санкций США по Ирану, подпадающих под его сферу действия.

Ожидается, что закон начнет действовать до 6 августа, когда вступит в силу первые санкции США.

Отметим, что "блокирующее постановление" запрещает компаниям ЕС придерживаться экстерриториальных санкций США, позволяет компаниям возмещать убытки, причиненные такими санкциями, и отменяет в ЕС любые решения иностранных судов по санкциям.

Кроме того, Еврокомиссия запустила процесс, который позволит Европейскому инвестиционному банку поддерживать инвестиции европейской стороны в Иране.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и пообещал вернуть санкции против этой страны
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