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Нетаниягу: Израиль стал восходящей мировой силой | Фото:19.04 10:47   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль стал восходящей мировой силой

В честь Дня независимости Израиля премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Еврейское государство становится "мировой силой", свет которой победит "тьму" ее недругов.

Об этом в четверг, 19 апреля сообщает The Times of Israel.

"Мы превращаем Израиль в восходящую мировую силу", - торжественно объявил глава правительства, выступая на горе Герцля.

"Все древние народы, которые были изгнаны со своих земель, исчезли и рассеялись по миру. Только мы, еврейский народ, - нас сдуло как лист штормом изгнания, но мы отказались исчезнуть и остались верны Сиону", - отметил премьер-министр.

Завершая свою праздничную речь, Нетаниягу добавил: "В 70-м году нашей эры менора погасла, но сегодня, в 70-ю годовщину Израиля, менора – символ нашей страны, и ее свет сильнее, чем когда либо".
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