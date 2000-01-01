Нетаниягу: Израиль стал восходящей мировой силой

"Мы превращаем Израиль в восходящую мировую силу", - торжественно объявил глава правительства, выступая на горе Герцля.
"Все древние народы, которые были изгнаны со своих земель, исчезли и рассеялись по миру. Только мы, еврейский народ, - нас сдуло как лист штормом изгнания, но мы отказались исчезнуть и остались верны Сиону", - отметил премьер-министр.
Завершая свою праздничную речь, Нетаниягу добавил: "В 70-м году нашей эры менора погасла, но сегодня, в 70-ю годовщину Израиля, менора – символ нашей страны, и ее свет сильнее, чем когда либо".