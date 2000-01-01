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Ципи Хотовели: За всеми действиями ХАМАСа стоит Иран | Фото:19.03 21:12   MIGnews.com

Ципи Хотовели: За всеми действиями ХАМАСа стоит Иран

ХАМАС бросил на произвол судьбы жителей сектора, используя поступающее в анклав финансирование на строительство туннелей и организацию терактов против граждан Израиля.

Об этом в понедельник, 19 марта заявила заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели ("Ликуд"), сообщает Arutz Sheva.

"Важно помнить, что за каждым действием ХАМАСа стоит Иран. Иранский режим ежегодно перечисляет ХАМАСу 100 миллионов долларов, и каждый цент из них используется против Израиля. Это вообще не помогает жителям Газы", - отметила Хотовели в ходе встречи с послами иностранных государство.

"Мы не можем поддерживать провокации ХАМАСа. Единственная цель их насильственных маршей - подорвать суверенитет Израиля, и они не должны получать международную поддержку. Мы не можем помочь жителям Газы без борьбы с ХАМАСом и Ираном", - подчеркнула замглавы МИД.
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