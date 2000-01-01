Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









19.03 10:24   MIGnews.com

МИД Израиля об инциденте с контрабандой оружия французом

МИД Израиля распространил заявление в связи с выявленными случаями контрабанды оружия из Газы работником консульства Франции.

В заявлении говорится: “Речь идет об очень тяжелом инциденте, к которому мы относимся очень серьезно. Тем не менее, отношения с Францией - прекрасны, и этот случай никак на них не повлияет”.

Координатор активности на палестинских территориях генерал Йоав Мордехай заявил: “Речь идет циничном и непрекращающемся использовании международных и гуманитарных организаций террористическими структурами. Международные организации должны постоянно контролировать ситуацию и следить за тем, что они помогают жителям Газы, а не террористам. И нам снова продемонстрировали, что благополучие жителей Газы - в принципе не в интересах террористических организаций”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:47
Турки высадили израильтян с самолета за шутку о бомбе
10:21
Вслед за британцами поляки могут выслать дипломатов РФ
09:35
Ливанский богослов требует лишить Насраллу гражданства
09:14
У министерства образования Израиля украли 20 миллионов
09:03
В отравлении Скрипаля обнаружен "след Моссада"
08:26
Палестинцы отвергают "подозрительный" план Трампа
08:06
Хефец - Эловичу: уничтожь телефон
07:53
Путин считает "чушью" обвинения Британии по делу Скрипаля
07:48
Работник консульства Франции арестован за контрабанду оружия
07:27
Египет прекратил глушение израильских мобильных сетей
07:25
Голосование за президента РФ: обработано 99,75% протоколов
07:13
В Израиле придумали защитную пленку от камней
06:33
Натан Щаранский стал лауреатом Премии Израиля
04:30
"Ислам не имеет ничего общего с Германией"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus