19.03 10:24 MIGnews.com

МИД Израиля об инциденте с контрабандой оружия французом

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МИД Израиля распространил заявление в связи с выявленными случаями контрабанды оружия из Газы работником консульства Франции.В заявлении говорится: “Речь идет об очень тяжелом инциденте, к которому мы относимся очень серьезно. Тем не менее, отношения с Францией - прекрасны, и этот случай никак на них не повлияет”.Координатор активности на палестинских территориях генерал Йоав Мордехай заявил: “Речь идет циничном и непрекращающемся использовании международных и гуманитарных организаций террористическими структурами. Международные организации должны постоянно контролировать ситуацию и следить за тем, что они помогают жителям Газы, а не террористам. И нам снова продемонстрировали, что благополучие жителей Газы - в принципе не в интересах террористических организаций”.