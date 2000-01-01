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Нетаниягу о коронавирусе: мы столкнулись с форс-мажором | Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля, Хаим Цах.19.02 21:14   MIGnews.com

Нетаниягу о коронавирусе: мы столкнулись с форс-мажором

В среду, 19 февраля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание по вопросу национальной борьбы с новым типом коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

Премьер-министр и министр здравоохранения Яков Лицман посетили уникальное карантинное отделение, созданное в специальном отделении неотложной медицинской помощи в медицинском центре "Шиба" (Тель ха-Шомер).

Нетаниягу о коронавирусе: мы столкнулись с форс-мажором | Фото: Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля, Хаим Цах.

"Я осмотрел карантинное отделение, место производит впечатление. В нем используются передовые технологии и методы для достижения максимальной изоляции, конечно, мы надеемся, что ни один из израильтян с лайнера не заражен. Их эвакуация стала возможной в результате больших усилий со стороны министерства здравоохранения, министерства иностранных дел и правительства Израиля", – сказал он.


По словам Нетаниягу, политика Израиля заключается в том, чтобы максимально предотвратить или отложить проникновение вируса в страну. Тем не менее бытует мнение, что правительство чрезмерно готовится к такому развитию событий, однако лучше "проявить чрезмерную бдительность, чем недосмотреть".

"Прошу министра финансов выделить компенсации пострадавшим предприятиям, например, авиакомпаниям и всем другим. Мы имеем дело с форс-мажорной ситуацией и как государство должны помочь тем, кто пострадал в этих обстоятельствах, это касается и заразившихся граждан, нуждающихся в особом уходе, и, конечно, бизнеса. Мы сделаем все необходимое, мы контролируем ситуацию. Граждане Израиля должны знать, что тут работает серьезная система, одна из лучших, если не лучшая в мире", – добавил он.

Нетаниягу о коронавирусе: мы столкнулись с форс-мажором | Фото: Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля, Хаим Цах.


Премьер-министр также заявил, что в мире до сих пор не знают, как на самом деле развивается заболевание, пандемия ли это или что-то более локальное, как грипп или атипичная пневмония.

"Мы не знаем, и поэтому продолжим готовиться максимально тщательно, пока картина не прояснится, а может, и после того", – резюмировал Нетаниягу.


Фото: пресс-служба премьер-министра Израиля, Хаим Цах.


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