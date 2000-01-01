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youtube 19.02 09:45   MIGnews.com

ПА осудила Израиль за закон, урезающий зарплаты террористам

Руководство ПА раскритиковало Израиль после того, как межминистерский комитет правительства Израиля по законодательству одобрил проект закона, внесенный министром обороны Авигдором Либерманом.

Законопроект предусматривает вычет из суммы трансферов налогов и пошлин, причитающихся Палестинской автономии и перечисляемых на ее счета Израилем, объема финансовой помощи палестинским террористам, оказываемой автономией террористам и их семьям.

Палестинское руководство, осудило законопроект, назвав его "еще одним преступлением против палестинского народа". В ПА подчеркнули, что решение одобрить этот закон является "пиратством и кражей денег".

Либерман, комментируя одобрение законопроекта, заявил: “Этот театр абсурда скоро закончится. Зарплаты террористам, отобранные у Абу Мазена пойдут на предотвращение террора и на выплату компенсаций жертвам террора”.
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