19.02 09:45 MIGnews.com

ПА осудила Израиль за закон, урезающий зарплаты террористам

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Руководство ПА раскритиковало Израиль после того, как межминистерский комитет правительства Израиля по законодательству одобрил проект закона, внесенный министром обороны Авигдором Либерманом.Законопроект предусматривает вычет из суммы трансферов налогов и пошлин, причитающихся Палестинской автономии и перечисляемых на ее счета Израилем, объема финансовой помощи палестинским террористам, оказываемой автономией террористам и их семьям.Палестинское руководство, осудило законопроект, назвав его "еще одним преступлением против палестинского народа". В ПА подчеркнули, что решение одобрить этот закон является "пиратством и кражей денег".Либерман, комментируя одобрение законопроекта, заявил: “Этот театр абсурда скоро закончится. Зарплаты террористам, отобранные у Абу Мазена пойдут на предотвращение террора и на выплату компенсаций жертвам террора”.