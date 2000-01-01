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Лавров: США И ЕС пытаются рассорить Балканы с Россией 19.02 23:19   MIGnews.com

Лавров: США И ЕС пытаются рассорить Балканы с Россией

США и ряд европейских стран привносят антироссийские элементы в свою политику на Балканах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Упомяну, что в отличие от такой открытой линии, нацеленной на взаимодействие со странами региона и с теми государствами, которые хотят здесь же работать на открытой, конструктивной основе, мы видим попытки тех же США и ЕС привносить антироссийские элементы в своей балканской политике", - сказал Лавров в интервью сербскому информагентству Бета.

По его словам, в отличие "Вашингтона и некоторых европейских столиц", Москва никогда не призывала публично не "дружить с кем-то из наших западных коллег". При этом он напомнил, как ЕС потребовало от Сербии присоединиться к внешнеполитической линии Европейского Союза в отношении России.

Лавров также подчеркнул, что РФ никогда не привносила на Балканы конфронтацию, а всегда старалась помочь балканским народам отстаивать свои интересы, без каких либо своих "скрытых замыслов".
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