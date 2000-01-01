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Трамп заставит журналистов ответить за публикацию лжи о нем | Фото: Chairman of the Joint Chiefs of Staff/Flickr19.02 07:10   MIGnews.com

Трамп заставит журналистов ответить за публикацию лжи о нем

Американский президент Дональд Трамп попытается привлечь к ответу все масс-медиа, занимающиеся тиражированием не соответствующих действительности материалов.

"СМИ - это большая часть проблемы, они являются элементом коррумпированной системы. Я никогда не позволю, чтобы СМИ сошло с рук лгать людям", - отметил американский лидер, выступая 18 февраля в городе Мельборн, штат Флорида.

Президент Трамп упрекнул "не желающие говорить правду СМИ" в преследовании исключительно своих интересов и заявил, что хочет и готов общаться со своими сторонниками без какого-либо посредничества.

Напомним, что это не первая стычка хозяина Белого дома с журналистами. Ранее на заданный во время пресс-конференции на этой неделе вопрос об отставке его его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна он обвинил их в публикации заведомо ложных новостей и намеренно искаженном освещении его деятельности на посту.

В целом с начала каденции самые жаркие споры у Трампа разгорались с телекомпаниями CNN, NBC, CBS, ABC, а также редакцией газеты The New York Times.
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