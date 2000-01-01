19.01 13:28 MIGnews.com

"Италия признает Иерусалим столицей под моим руководством"

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Заместитель итальянского премьер-министра Маттео Сальвини заявил израильской газете Israel Hayom, что если бы его избрали на должность, он признал бы Иерусалим столицей Израиля.Крайне правый политик, возглавляющий партию "Лига", занимал лидирующие позиции в политических опросах в стране с сентября 2018 года, но выборы пройдут только в мае 2023 года.В интервью Israel Hayom, Сальвини вновь объяснил свои антииммиграционные решения в качестве заместителя премьер-министра Италии с июня 2018 года по сентябрь 2019 года. "Я защищал границы, безопасность и достоинство моей страны, и я горжусь этим", - сказал он.Политик обвинил итальянских левых, "как это происходит в Соединенных Штатах и ​​Израиле", в "стремлении отомстить в суде после проигрыша в голосовании". Имеется ввиду попытка отобрать у него и у его партии иммунитет в парламенте.На вопрос, признает ли Италия под его руководством Иерусалим столицей Израиля, Сальвини ответил: "Да, конечно".Он обрушился на европейский антисемитизм, настаивая на том, что он более институционализирован слева и частично вызван радикальным исламом среди иммигрантского населения на континенте.