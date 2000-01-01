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Ривлин отговаривал Ганца от правительства меньшинства | Фото:18.11 10:44   MIGnews.com

Ривлин отговаривал Ганца от правительства меньшинства

Президент Реувен Ривлин призвал главу "Кахоль Лаван" Бенни Ганца не формировать правительство меньшинства при поддержки арабских партий. Об этом сообщает общественный вещатель КАН.

Источники, которые присутствовали на субботнем собрании в резиденции президента, сказали, что Ривлин в принципе не был против альянса с "Объединенным арабским списком", поддерживающего такое правительство извне, но был обеспокоен тем, что коалиция меньшинств не сможет функционировать и мало что сделает для устранения разногласий в израильском обществе.

Во время своей встречи с Ганцем Ривлин продолжал настаивать на создании правительства широкого единства с партией премьер-министра Биньямина Нетаниягу "Ликуд", говорится в сообщении в понедельник, 18 ноября.


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