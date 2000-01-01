18.10 16:55 MIGnews.com

Иссахар и Сирия: детали переговоров Помпео и Нетаниягу

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В ходе переговоров между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и госсекретарем США Майком Помпео обсуждался вопрос о судьбе Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет тюрьмі.Встреча в Иерусалиме состоялась в пятница, 18 октября."Мы обменялись мнениями о том, что можно предпринять во имя обеспечения стабильности на Ближнем Востоке", - позже прокомментировал Помпео.Госсекретарь поблагодарил Израилю за обеспечение безопасности американцев. В ответ Нетаниягу поблагодарил госсекретаря и президента США за последовательную поддержку израильтян.Среди тем, обсуждаемых на переговорах, оказалась обстановка в Сирии после вывода американских военных, ситуация с приговором Иссахар, экстрадиция в США российского хакера Алексея Буркова, которого могли обменять на израильтянку. Также были затронуты внешнеполитические задачи Израиля и США. После встречи Помпео покинул Израиль.