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Иссахар и Сирия: детали переговоров Помпео и Нетаниягу | Фото:18.10 16:55   MIGnews.com

Иссахар и Сирия: детали переговоров Помпео и Нетаниягу

В ходе переговоров между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и госсекретарем США Майком Помпео обсуждался вопрос о судьбе Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет тюрьмі.

Встреча в Иерусалиме состоялась в пятница, 18 октября.

"Мы обменялись мнениями о том, что можно предпринять во имя обеспечения стабильности на Ближнем Востоке", - позже прокомментировал Помпео.

Госсекретарь поблагодарил Израилю за обеспечение безопасности американцев. В ответ Нетаниягу поблагодарил госсекретаря и президента США за последовательную поддержку израильтян.

Среди тем, обсуждаемых на переговорах, оказалась обстановка в Сирии после вывода американских военных, ситуация с приговором Иссахар, экстрадиция в США российского хакера Алексея Буркова, которого могли обменять на израильтянку. Также были затронуты внешнеполитические задачи Израиля и США. После встречи Помпео покинул Израиль.


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