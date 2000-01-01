Каталонский лидер Пучдемон сдался бельгийским властям
Бывший председатель Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон добровольно явился в прокуратуру Брюсселя, в связи с изданным Верховным судом Испании очередным, третьим по счету, ордером на его арест.
Лидера каталонских сепаратистов, явившегося в офис прокурора в сопровождении адвокатов, доставли в суд. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на информационное агентство Catalan News.
В суде политик подчеркнул, что обладает иммунитетом, так как является депутатом Европарламента.
Сообщается, что бельгийский суд принял решение не арестовывать Пучдемона, пока не принято решение об его экстрадиции в Испанию. Также каталонскому лидеру предоставили право покинуть Бельгию с разрешения суда.