18.10 15:33 MIGnews.com

Семья Иссахар обратилась к главе Минюста за помощью

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Семья израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 годам лишения свободы, обратилась к министру юстиции Амиру Охане.Об этом сообщает The Times of Israel."Наша просьба была скромной – задержать в силу имеющихся у него юридических полномочий экстрадицию в Соединенные Штаты (российского хакера Алексея Буркова, - ред.)", – рассказал журналистам адвокат Иссахар Боаз Бен-Цур.По его словам, глава Минюста согласился рассмотреть запрос. Более того, семья собирается подавать апелляцию в Верховный суд, который в августе дал "зеленый свет" экстрадиции россиянина в США.Сам Охана пока не прокомментировал встречу с семьей Наамы, но пояснил, что ждет экстрадиции Буркова в ближайшем будущем."Я предлагаю не создавать опасного прецедента: каждый раз, когда какая-то страна хочет, чтобы кто-то был экстрадирован, она захватывает израильтян и делает их козлом отпущения", – объявил Охана.Стоит отметить, что Бурков – российский IT-специалист, который был арестован в Израиле в 2015 году по запросу Интерпола. Он разыскивался в США по обвинению в хищениях в крупной схеме кредитных платежей. Израиль готовит его для экстрадиции.Во вторник премьер-министр Биньямин Нетаниягу направил президенту РФ Владимиру Путину официальную просьбу о помиловании Иссахар. Также предполагалось, что возможен обмен между Россией и Израилем, однако позже в сети опровергли эту информацию. Москва, тем временем, заявила, что российский лидер рассмотрит эту просьбу.