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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:19.10 06:17   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израильтяне убивают жен: фейк ньюс медиа и левых
В этом году в Израиле убиты родственниками 15 женщин. В это число входят две женщины, убитые дочерьми, и тяжело больная 91-летняя женщина, убитая сыном, который после этого намеревался совершить самоубийство, две сестры, убитые психически больным братом и другие странные и трагические случаи. Это противоречит цифрам, распространяемым представителями женских организаций - и эти цифры всегда выше реальных, но они продолжают лгать - ради того, чтобы создать атмосферу войны. Войны, главным образом, против еврейского мужчины.

Друг керченского стрелка о том, что подтолкнуло его к бойне
На парня могла оказать психологическое влияние популярная браузерная игра "Метро-2033"

Стало известно, где керченский стрелок взял взрывчатку
Пока не установлено, что стало мотивом убийств

Представитель ПА призвал "сорвать" снос Хан-аль-Ахмар
Рами Хамдалла призвал жителей Хан-аль-Ахмар к народному сопротивлению, чтобы "сорвать" запланированный снос форпоста

Удар молнии активировал ракету, попавшую в дом в Беэр-Шеве
"огласно оценкам, и на нашей, и на их стороне, существует высокая вероятность того, что молния активировала ракеты, готовые к запуску в ночь на вторник. В кабинете много над этим шутили"

К Газе стягивают танки и бронетранспортеры
К границе переброшены сотни солдат, десятки танков, самоходных артиллерийских орудий, бронированных бульдозеров и бронетранспортеров

"Операции в Газе не будет - кабинет боится расследований"
После того, как военно-политический кабинет не принял решения о масштабной операции в Газе член Кнессета от Ликуда Давид Битан выступил с резкой критикой действий правительства в эфире второго канала израильского ТВ.

Шоссе №90: автобус врезался в машину, погибли трое
На шоссе №90 близ перекрестка Неот Ха Кикар у автобуса во время движения взорвалась покрышка.

"Ведьмы которых не удалось сжечь" атаковали Хульдаи
Некоторые из участниц хэппенинга нацепили на себя майки с надписью “Мы — ведьмы, которых не удается сжечь”, а также “Хватит убивать женщин!”


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