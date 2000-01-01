Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

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Израильтяне убивают жен: фейк ньюс медиа и левых
В этом году в Израиле убиты родственниками 15 женщин. В это число входят две женщины, убитые дочерьми, и тяжело больная 91-летняя женщина, убитая сыном, который после этого намеревался совершить самоубийство, две сестры, убитые психически больным братом и другие странные и трагические случаи. Это противоречит цифрам, распространяемым представителями женских организаций - и эти цифры всегда выше реальных, но они продолжают лгать - ради того, чтобы создать атмосферу войны. Войны, главным образом, против еврейского мужчины.