Минздрав хочет наказывать противников вакцинации

Заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман предупредил, что он рассмотрит вопрос о принятии мер против семей, которые отказываются вакцинировать своих детей, после недавней вспышки кори, которая, по его словам, в первую очередь затронула тех, кто отказывается использовать профилактическое лечение.
Согласно данным телеканала, об этом Лицман заявил, получая ежегодную прививку от гриппа в одной из начальных школ Тель-Авива.
Предупреждение наступило, поскольку должностные лица здравоохранения указали на заметное увеличение случаев кори на всей территории страны.
По данным телеканала, ведомству пришлось связываться с сотнями родителей, дети которых могли заразиться. Кроме того, проверить эксперты также были вынуждены пассажиров двух самолетов, на борту одного из которых путешествовал пациент с корью.
"Мы рассмотрим права семей, в которых родители отказываются вакцинировать детей", - сказал Лицман, не уточняя подробностей.