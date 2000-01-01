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Минздрав хочет наказывать противников вакцинации | Фото:18.10 20:07   MIGnews.com

Минздрав хочет наказывать противников вакцинации

Заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман предупредил, что он рассмотрит вопрос о принятии мер против семей, которые отказываются вакцинировать своих детей, после недавней вспышки кори, которая, по его словам, в первую очередь затронула тех, кто отказывается использовать профилактическое лечение.

Об этом в четверг, 18 октября сообщает The Times of Israel со ссылкой на Hadashot TV.

Согласно данным телеканала, об этом Лицман заявил, получая ежегодную прививку от гриппа в одной из начальных школ Тель-Авива.

Предупреждение наступило, поскольку должностные лица здравоохранения указали на заметное увеличение случаев кори на всей территории страны.

По данным телеканала, ведомству пришлось связываться с сотнями родителей, дети которых могли заразиться. Кроме того, проверить эксперты также были вынуждены пассажиров двух самолетов, на борту одного из которых путешествовал пациент с корью.

"Мы рассмотрим права семей, в которых родители отказываются вакцинировать детей", - сказал Лицман, не уточняя подробностей.


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