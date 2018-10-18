18.10 13:42 MIGnews.com

Удар молнии активировал ракету, попавшую в дом в Беэр-Шеве

טוב, כל מי שצחק אתמול, שיתנצל מיד בפני @shimritmeir המדהימה. ההערכה, גם בצד העזתי וגם אצלנו, היא שיש סבירות גבוהה לכך שפגיעת ברק הפעילה את הרקטות שהיו דרוכות ומוכנות לשיגור בשלישי בלילה. בקבינט הועברו על זה לא מעט בדיחות pic.twitter.com/p2cyPinDRp — Ben Caspit בן כספית (@BenCaspit) October 18, 2018

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Корреспондент израильской газеты Маарив Бен Каспит опубликовал твит, в котором изложил совершенно новую версию событий 17 октября, ракетного обстрела Беэр-Шевы и последовавшей эскалации.Бен Каспит написал: “Хорошо, все кто ржал вчера, немедленно извинитесь перед перед потрясающей Шимрит Меир. Согласно оценкам, и на нашей, и на их стороне, существует высокая вероятность того, что молния активировала ракеты, готовые к запуску в ночь на вторник. В кабинете много над этим шутили”.Меир, редактор портала Masdar сообщила эту версию вчера со ссылкой на “источники в ХАМАСе”. Сама Меир высказала большие сомнения в технической возможности такого поворота, но история радостно подхвачена израильской прессой, поскольку снимает с военно политического руководства тяжелый груз решений по Газе. Как сказали источники Шимрит в Газе “эта молния была солдатом Аллаха” - и министры радостно с такой оценкой согласились.