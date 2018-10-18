Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Удар молнии активировал ракету, попавшую в дом в Беэр-Шеве 18.10 13:42   MIGnews.com

Удар молнии активировал ракету, попавшую в дом в Беэр-Шеве

Корреспондент израильской газеты Маарив Бен Каспит опубликовал твит, в котором изложил совершенно новую версию событий 17 октября, ракетного обстрела Беэр-Шевы и последовавшей эскалации.

Бен Каспит написал: “Хорошо, все кто ржал вчера, немедленно извинитесь перед перед потрясающей Шимрит Меир.  Согласно оценкам, и на нашей, и на их стороне, существует высокая вероятность того, что молния активировала ракеты, готовые к запуску в ночь на вторник. В кабинете много над этим шутили”.




Меир, редактор портала Masdar сообщила эту версию вчера со ссылкой на “источники в ХАМАСе”. Сама Меир высказала большие сомнения в технической возможности такого поворота, но история радостно подхвачена израильской прессой, поскольку снимает с военно политического руководства тяжелый груз решений по Газе. Как сказали источники Шимрит в Газе “эта молния была солдатом Аллаха” - и министры радостно с такой оценкой согласились.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:32
Продавец зелени скрыл доходов на 14,5 миллионов шекелей
14:02
"Ведьмы которых не удалось сжечь" атаковали Хульдаи
12:24
Шоссе №90: автобус врезался в машину, погибли трое
12:07
Хайфа: кандидата от Аводы сняли с выборов
11:18
"Операции в Газе не будет - кабинет боится расследований"
11:07
Друг керченского стрелка о том, что подтолкнуло его к бойне
10:50
В Тель-Авиве арестован пьяный водитель электросамоката
09:36
Virgin Hyperloop потеряла саудовский миллиард
09:04
Дан Маргалит расстегивал штаны перед Орли Азулай
08:50
Глава управления гиюра подал в отставку в знак протеста
08:07
В Керчи опознаны тела 15 учеников и 5 преподователей
07:30
После ночи в убежищах: юг Израиля возвращается к "рутине"
07:04
В Израиль пришли дожди
06:02
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus