18.07 14:35 MIGnews.com

Ави Дихтер: Джамаль Захалка последует за Азми Бишара

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Член Кнессета от фракции Объединенный Арабский Список Джамаль Захалка отстранен от участия в работе израильского парламента на срок один месяц.Захалка, в ходе обсуждения закона о зачете суммы выплат семьям террористов при переводе денег палестинской автономии обозвал члена Кнессета Ави Дихтера “убийцей детей”.Дихтер, бывший глава ШАБАКА и видный член партии Ликуд, глава комитета Кнессета по обороне и внешней политике прокомментировал инцидент: “После того, как предатель Азми Бишара сбежал в Катар, после того, как депутат Бассам Гаттас сел в тюрьму за пособничество террористам, настала очередь Джамаля Захалки. Он, конечно, плохая пародия на своих предшественников, но комитет Кнессета по этике понимает, что нельзя терпеть ежедневные атаки против военно-политического истеблишмента”.