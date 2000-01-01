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Закон о расовой дискриминации признали применимым к евреям | Фото:18.07 10:48   MIGnews.com

Закон о расовой дискриминации признали применимым к евреям

Федеральный судья Марк Хорнсби постановил, что иудаизм вполне можно рассматривать как расу, а лица, исповедующие эту религию имеют право на защиту согласно Закону США "О гражданских правах" от 1964 года.

Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на Associated Press.

Судья подчеркнул, что на евреев распространяются положения закона, гарантирующие защиту от расовой дискриминации при приеме на работу.

Судья Марк Хорнсби отметил, что в тексте закона от 1964 года нет четкого определения термина "раса", но евреи имеют право на получение надлежащей защиты своих прав, поскольку многие люди считают иудаизм именно отдельной расой.

Уточняется, что данное решение было принято судьей из штата Луизиана.

По данным издания, поводом для такого шага стал инцидент, в котором мужчину не приняли на работу тренера в колледже только по той причине, что он является евреем.
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