18.06 07:18 MIGnews.com

Ганц попросил - генералы отказали

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На фоне приближения даты аннексии части Иудеи и Самарии министр обороны Бени Ганц обратился к трем генералам ЦАХАЛа в отставке с просьбой возглавить специальный директорат, который должен координировать этот процесс в рамках структур безопасности.Ганц обратился к генералам Рони Нума, Ави Мизрахи и Яакову Аиш. Двое из них - Ави Мизрахи и Рони Нума были командующими центрального командования, и потому очень хорошо знакомы со всеми аспектами обстановки и работы на палестинских территориях. Яаков Аиш был начальником оперативного управления.Все трое отказались. В настоящий момент Израиль приближается к аннексии без штаба и персонала, который будет аннексией заниматься. Никто не занимается серьезной координацией шагов в этом направлении и разработкой детальных планов.Израильские СМИ сообщают, что генералы “не желают участвовать в безумии”. Кроме того, они работают в оборонной индустрии и занимаемые ими должности могут существенно ограничить им свободу действий.На настоящий момент нет никакой определенности относительно того, какова будет реакция на аннексию Иордании, что произойдет на Западном берегу и в Газе и как на происходящее будут смотреть из Каира.Между тем, премьер-министр Биньямин Нетаниягу говорит, что аннексия может быть “поэтапной” - и начаться там, где достигнуты договоренности с Кахоль Лаван. Нетаниягу заявил: "Соединенные Штаты желают, чтобы аннексия была осуществлена на основании широкого соглашения между мной и альтернативным премьер-министром Бени Ганцем. на встрече фракции Ликуд Нетаниягу дал понять, что план аннексии не будет представлен на рассмотрение Кнессета, но “будет служить базой для дальнейших переговоров”.Нетаниягу объяснил: “Это - не аннексия, это - распространение суверенитета”. Когда Нетаниягу спросили об отношении к аннексии Кахоль Лаван премьер ответил: “Это - очень хороший вопрос. Я тоже его задаю. Я намерен поставить вопрос на голосование через несколько дней, но карты пока не готовы. Мы продолжаем дебаты с американцами, мы хотим, чтобы было полное согласие, как это было в случае Голанских высот. Мы тоже проводим дискуссии с Кахоль Лаван - я не знаю, какова их позиция. Мы хотим завершить работу над картами”.