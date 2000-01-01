У Нетаниягу ответили Болтону на слова о недоверии к Кушнеру
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу верит в способности и решимость зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства в ответ на заявление бывшего советника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона в мемурах.
"Премьер-министр Нетаниягу полностью верит в способности и решимость Джареда Кушнера и отвергает любую информацию, которая противоречит его словам", – сказано в заявлении.
Нетаниягу похвалил Кушнер за "большой вклад в дело мира на Ближнем Востоке", отметив, что его команда успешно сформулировала принципы видения решения проблемы, предлагая наиболее реалистичный план.
"Кушнер также внес свой вклад в исторические решения президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, переместить посольство США в столицу Израиля и признать израильский суверенитет над Голанскими высотами. Он помог продвинуть отношения Израиля с арабским миром", – добавили в канцелярии.
Уточняется, что архитектор "сделки века" смог достичь того, чего не мог добавиться никто не до него.
"Мы уверены, что, работая вместе, мы сможем достичь прочного и безопасного мира, которого мы все желаем", – констатировали в канцелярии.