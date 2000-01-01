Хендель поддержит план Нетаниягу, несмотря на позицию Ганца
Министр связи Йоаз Хендель поддержит предложение премьер-министра Биньямина Нетаниягу по распространению суверенитета на части Иудеи и Самарии, даже если "Кахоль Лаван" будет торпедировать план.
Таким образом он ответил на вопрос о разногласиях с председателем партии Бенни Ганцем.
"Я заявляю четок и ясно: я поддержу законопроект в правительстве и в Кнессете. Я уже говорил это", – подчеркнул Хендель.
По словам министра, его позиция по поводу распространения суверенитета не зависит от позиции Ганца.
"Я проголосую в соответствии со своими убеждениями, но очень уважаю подход и взгляды Бенни Ганца", – констатировал он.
Ранее появилась информация, что Нетаниягу намерен уже на следующей неделе завершить подготовку к реализации плана. Если "Кахоль Лаван" торпедируют план, он не исключает возможности роспуска Кнессета и новых выборов.
Если соглашение в коалиции не будет достигнуто, Нетаниягу вынесет предложение на утверждение правительства, где благодаря голосу Хенделя получит большинство.