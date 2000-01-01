18.06 09:33 MIGnews.com

Новая Зеландия стерла Израиль с карты

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На официальном веб-сайте иммиграционного контроля Новой Зеландии был опубликован информационный бюллетень с картой Ближнего Востока, на которой изображена “Палестина”, но не Израиль.После многочисленных жалоб в социальных сетях веб-страница была удалена, хотя скриншоты остались.В информационном бюллетене, в котором содержалась информация о палестинских арабских иммигрантах в Новой Зеландии, Восточный Иерусалим был обозначен как “столица Государства Палестина”. Также не упоминалось о палестинском арабском терроризме, но в информации на странице говорилось, что Израиль организовал “массовые репрессии против палестинцев” во время второй интифады.На веб-странице также упоминались “экономические санкции Израиля и блокада контролируемой ХАМАСом Газы” без каких-либо дополнительных объяснений.