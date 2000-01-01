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`Новый Дрейфус`. Заявление адвоката подозреваемого араба 18.06 12:45   MIGnews.com

"Новый Дрейфус". Заявление адвоката подозреваемого араба

Адвокат палестинца Мухаммеда Каттуса, обвиняемого в изнасиловании семилетней девочки, дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Адвокат заявил: ”После того, как я изучил материалы дела, я могу утверждать, что в ближайшие дни все перевернется. Это – новый процесс Дрейфуса. Я с определенностью предсказываю, что люди будут потрясены тем результатом, который они получат и очень скоро. Я видел обвинительное заключение. Нет сомнений, что речь идет об очень серьезном деле, это правда”.

Адвокат рассказал следующее: “Я с ним не встречался, но я говорил с ним и с членами его семьи. Для них все это – настоящее землетрясение. Он работал там на протяжении многих лет, к нему никогда не было никаких претензий… Я вижу с одной стороны совершенно нормального человека, и с другой – эту ужасающую историю. Что-то тут не складывается”.

Адвокат подчеркнул: “Речь идет об уникальном деле. Мы ничего подобного еще не встречали. Он обвинен в серьезном преступлении, и я вижу, как премьер-министр и высокопоставленные политики комментируют происходящее. Это только потому, что арабу не положена презумпция невиновности?”


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