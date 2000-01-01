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Франция, Германия, Испания: на пути к независимости от США 19.06 02:10   MIGnews.com

Франция, Германия, Испания за военную независимость от США

Франция, Германия и Испания договорились в понедельник о создании европейской истребительной и авиационной боевой системы, поскольку они поддерживают усилия по снижению своей зависимости от США.

Президент Франции Эммануэль Макрон председательствовал на подписании соглашения в парижском международном авиасалоне “Ле-Бурже”. Проект согласуется с его амбициями по расширению европейского сотрудничества, в то время как Президент США Дональд Трамп демонстрирует нежелание поддерживать в военном отношении европейский континент.

Ожидается, что боевая воздушная система (FCAS) будет функционировать только до 2040 года. Требования к воздушной боевой системе, которая также будет включать беспилотники, определят к 2027 году. Этап разработки должен начаться к 2030 году.

Программа была запущена Президентом Франции Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель в 2017 году. Авиастроительная компания Airbus заявляет, что она будет связана с широким спектром самолетов, спутников, систем НАТО, а также наземных и морских боевых систем.

Власти не сказали, сколько это будет стоить, но, по оценкам агентства DPA News, сумма может достичь 100 миллиардов евро (112 миллиардов долларов).


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