Лаврентьев: Все кроме России должны убраться из Сирии
Специальный представитель президента РФ Владимира Путина, Александр Лаврентьев заявил, что весь иностранный контингент, кроме России, должен покинуть Сирию.
"Речь идет обо всех иностранных воинских подразделениях, контингент которых находится на территории Сирии. Это, в том числе, и американцы, и турки, и Хезболла, конечно, и иранцы", - передали слова Лаврентьева на РИА Новости.
Однако политик подчеркнул, что речь не идет о России.
"С другой стороны, кроме наших двух баз там, в принципе, ничего нет. По мере стабилизации ситуации у нас, естественно, останутся две базы, никаких других контингентов у нас практически нет", - добавил представитель президента.