Европейский союз и блеф "блокирования" иранских санкций
Европейская комиссия с большой помпой объявила о том, что намерена активировать закон, запрещающий европейским судам и компаниям подчиняться американским санкциям против Ирана.
Глава комиссии, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер провозгласил: “Наш долг - защитить европейские компании от американских санкций”.
Объявление сопровождалось волной истерии в СМИ и социальных сетях и празднований по поводу того, что ЕС наконец нашел в себе силы и смелость противостоять американскому гегемону.
Юнкер и его подчиненные намерены возродить так называемый блокирующий статус 1996 года, который позволял европейским компаниям обходить эмбарго Вашингтона на торговлю с Кубой. Но статут устарел. За прошедшие 20 лет американский Конгресс принял целое новое законодательство по санкциям, в центре которого - отсечение нарушителей санкций от американской банковской и финансовой системы.
Блокирующий механизм может помочь небольшим компаниям, не работающим в США, но большие многонациональные компании работают в долларах и потому могут оказаться субъектами американских санкций в случае, если продолжат торговать с Ираном.
Хуже того: американские санкции больно ударят по рынку танкерных перевозок. Экспорт нефти в танкерах - хребет иранской экономики, основной источник валюты. Санкции означают, что международные страховщики (подавляющее большинство которых работает в рамках американского рынка) отказываются страховать перевозки - не только на танкерах международных компаний, но и иранские танкеры. Без страховки танкеры не могут заходить в порты - и экспорт иранской нефти, а следовательно и приток валюты для торговли с Европой резко уменьшается. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Без страховки: новые санкции, танкеры и иранская нефть".
В 2017 году экспорт ЕС в Иран составил 10,8 миллиардов евро, импорт из Ирана - 10,1 миллиарда евро. Нет никаких указаний на то, что европейские компании готовы ринуться на иранский рынок и объем торговли резко возрастает - у европейцев было на это два года, и торговые обороты существенно не увеличились. По контрасту, США являются крупнейшим экспортером товаров и услуг из Европы. Объем экспорта ЕС в США превышает 375,5 миллиардов евро, объем импорта из США - 255,5 миллиардов.
Европейский бизнес, в отличие от европейских политических лидеров, осознает масштабы возможных потерь - и сворачивает свою активность в Иране. Об этом объявили датский судоходный гигант Maersk Tankers и немецкий страховой концерн Allianz. Французская нефтедобывающая компания Total сообщила, что намерена выйти из проекта по развитию гигантского месторождения Южный Парс. Итальянская компания Danieli объявила о простановке исполнения иранских заказов на покупку стали на общую сумму 1,5 миллиарда евро.