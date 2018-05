18.05 16:24 MIGnews.com

Политика-демократа подозревают в финансировании BDS

Представитель Демократической партии США, претендующий на место в Конгрессе от штата Пенсильвания, возглавил благотворительный фонд, который финансирует группы, поддерживающие международный бойкот Израиля.Об этом в пятницу, 18 мая сообщает ресурс The Forward , передает The Times of Israel По данным издания, Скотт Уоллес является одним из руководителей благотворительного фонда Wallace Global Fund, который регулярно выделяет сотни тысяч долларов группам, поддерживающим движение BDS.Например, группа Jewish Voice for Peace в 2010-2011 годах получила от фонда 50 тысяч долларов.Согласно информации издания, основная часть средств фонда направлялась на финансирование проектов, связанных с противодействием изменению климата, поддержкой африканских народов и др.В интервью The Forward пресс-секретарь Уоллеса подчеркнул, что его начальник поддерживает Израиль и выступает против движения BDS.