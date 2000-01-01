18.05 13:35 MIGnews.com

Бельгия требует компенсаций убитым в беспорядках палестинцам

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Бельгия призывает провести независимое международное расследование гибели порядка шести десятков участников беспорядков на границе Израиля с сектором Газа в минувший понедельник, заявил постоянный представитель Бельгии в ООН на специальной сессии управления Верховного комиссара ООН по правам человека, которая открылась сегодня в Женеве.Кроме того, он призвал выплатить компенсации всем жертвам, а также выразил ожидания, что Израиль будет использовать смертоносное оружие исключительно в качестве крайней меры.В то же время бельгийцы указали на то, что и ХАМАС действовал неверно, подначивая людей к нарушению израильской границы, призвав к возобновлению израильско-палестинского диалога на базе надлежащей платформы – такой как ООН.