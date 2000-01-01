18.05 12:59 MIGnews.com

Шабаш в ООН: Израиль обвинили в военных преступлениях

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Запрещая жителям сектора Газа протестовать на границе, круша границу, устанавливая на заборе безопасности взрывчатку и сжигая поля подожженными воздушными змеями, Израиль лишает их достоинства и обесчеловечивает.Именно так считают в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН)."Израиль, являющийся согласно международному праву оккупирующим государством, обязан защищать население Газы и обеспечивать их благосостояние. Но, по существу, от рождения и до самой смерти они заключены в токсических трущобах.Они лишены достоинства и дегуманизированы израильскими властями до такой степени, что чиновники даже не считают, что эти мужчины и женщины имеют право по какой-либо причине протестовать", - заявил глава УВКПЧ Зейд Раад аль-Хусейн на специальной сессии, посвященной Газе, которая открылась 18 мая в Женеве.Верховный комиссар также обвинил Еврейское государство в применении в "совершенно непропорциональном" применении силы против палестинцев, допустив, что это является нарушением Женевской конвенции.