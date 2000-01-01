18.05 11:31 MIGnews.com

"Настоящий шок": Нетаниягу согласился с ХАМАСом

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сделал "сенсационное" заявление: он согласен с ХАМАСом. Но только в том, что касается террористов, убитых солдатами ЦАХАЛа во время беспорядков на границе с сектором Газа."Готовы к настоящему шоку? Я полностью согласен со сказанным лидерами террористической организации ХАМАС в последние дни. Сооснователь ХАМАСа Махмуд аль-Захар заявил, что призыв к "мирным" действиям палестинцев на границе с Газой является "обманом". Это его слова. Это не мирное сопротивление. Я согласен – обстрелы израильтян из оружия и взрывы бомб миром не назовешь", - сказал глава правительства на видео, опубликованном на его страницах в соцсетях."Или возьмите лидера ХАМАСа Яхью Синвара – он сказал, что цель беспорядков состоит в том, чтобы, цитирую: "прорвать границу и вырвать их сердца". Я согласен с тем, что его истинная цель – уничтожение Израиля и убийство невинных израильтян", - продолжил он."Ну, а как насчет старшего члена ХАМАС Салаха Бардавиля? Он сказал, что 50 из 60 убитых в понедельник палестинцев (это более 80%), были членами ХАМАС, или, иначе говоря, членами террористической организации. Того же ХАМАСа, который призвал к геноциду каждого еврея.Я согласен с тем, что Израиль уничтожает террористов. Если не верите мне или лидерам ХАМАСа, просто посмотрите на это видео: палестинцы прорываются сквозь забор безопасности Израиля. При этом у некоторых из них – мясницкие тесаки. Они кричат: "Евреи, мы собираемся убить вас!"Это то, от чего мы защищаем наши семьи. Вы бы поступили точно так же", - сказал Нетаниягу.