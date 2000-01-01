Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









`Настоящий шок`: Нетаниягу согласился с ХАМАСом | Фото: Амос Бен Гершом, GPO18.05 11:31   MIGnews.com

"Настоящий шок": Нетаниягу согласился с ХАМАСом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сделал "сенсационное" заявление: он согласен с ХАМАСом. Но только в том, что касается террористов, убитых солдатами ЦАХАЛа во время беспорядков на границе с сектором Газа.

"Готовы к настоящему шоку? Я полностью согласен со сказанным лидерами террористической организации ХАМАС в последние дни. Сооснователь ХАМАСа Махмуд аль-Захар заявил, что призыв к "мирным" действиям палестинцев на границе с Газой является "обманом". Это его слова. Это не мирное сопротивление. Я согласен – обстрелы израильтян из оружия и взрывы бомб миром не назовешь", - сказал глава правительства на видео, опубликованном на его страницах в соцсетях.

"Или возьмите лидера ХАМАСа Яхью Синвара – он сказал, что цель беспорядков состоит в том, чтобы, цитирую: "прорвать границу и вырвать их сердца". Я согласен с тем, что его истинная цель – уничтожение Израиля и убийство невинных израильтян", - продолжил он.

"Ну, а как насчет старшего члена ХАМАС Салаха Бардавиля? Он сказал, что 50 из 60 убитых в понедельник палестинцев (это более 80%), были членами ХАМАС, или, иначе говоря, членами террористической организации. Того же ХАМАСа, который призвал к геноциду каждого еврея.

Я согласен с тем, что Израиль уничтожает террористов. Если не верите мне или лидерам ХАМАСа, просто посмотрите на это видео: палестинцы прорываются сквозь забор безопасности Израиля. При этом у некоторых из них – мясницкие тесаки. Они кричат: "Евреи, мы собираемся убить вас!"

Это то, от чего мы защищаем наши семьи. Вы бы поступили точно так же", - сказал Нетаниягу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:25
Пожары в Израиле: эвакуация поселений, задержки в Бен-Гурион  
13:24
Отца Юлии Скрипаль допросили и выписали из больницы
13:18
"В коктейлях Молотова, бомбах, топорах нет ничего мирного"
12:59
Шабаш в ООН: Израиль обвинили в военных преступлениях
12:19
Министр Штайниц: По Турции самой Гаага плачет
11:13
Швеция тратит $1,7 млн на борьбу с неонацизмом
10:56
Китай испытал свое "детище" Type 001A
09:34
Хаспел утвердили главой разведывательного управления США
09:24
Иран: 100 000 долларов за теракт в посольстве США
08:55
Стало известно, о чем говорил Путин с Асадом в Сочи
08:50
Нетаниягу обвинили в сговоре с полицией Иерусалима
08:10
Сербский лидер пояснил, почему не введет санкции против РФ
07:58
Сиси открыл переход из Газы в Синай до конца Рамадана
07:13
Intel начал тестировать в Иерусалиме беспилотные автомобили
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus