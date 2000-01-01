18.05 11:13 MIGnews.com

Швеция тратит $1,7 млн на борьбу с неонацизмом

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Официальный Стокгольм хочет, чтобы молодежь как можно активнее посещала мемориалы Холокоста. Для этого шведское правительство инициирует ряд программ, посвященных повышению осведомленности о нацистских преступлениях против евреев, цыган и других жертв преследований.В целом на борьбу с поднимающим голову в Швеции неонацизмом Стокгольм планирует потратить 15 млн. крон (1,7 млн. долларов) в течение трех лет."Нацизм и расизм ширятся и распространяются. Поэтому мы инициируем эти программы, чтобы больше молодежи ознакомилось с информацией для борьбы с антидемократическими силами, которые появляются в Швеции", - говорится в заявлении министра культуры Алис Бах Кунке.В рамках антинацистской борьбы комиссии против антисемитизма выделят 12,8 млн. крон (1,4 млн. долларов) на организацию экскурсий к мемориалам Холокоста, а государственный Форум живой истории должен будет разработать образовательные материалы на данную тематику.Стоит отметить, что, кроме этого, форум готовит к публикации доклад об осведомленности шведских школьников о Холокосте. Последнее такое исследование проводилось более 10 лет назад, в 1997 году. Оно показало, что 66% местных школяров не могут с уверенностью сказать, было ли Шоа в действительности.Кампанию по борьбе с ультраправым экстремизмом развернули и в виртуальном пространстве – в соцсетях появилось Движение сопротивления северных стран, которое антирасистское издание Expo охарактеризовало как "самую жесткую неонацистскую организацию в Швеции". В прошлом году движение провело ряд антинацистских демонстраций.