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Швеция тратит $1,7 млн на борьбу с неонацизмом | Фото: Obama White House/Flickr18.05 11:13   MIGnews.com

Швеция тратит $1,7 млн на борьбу с неонацизмом

Официальный Стокгольм хочет, чтобы молодежь как можно активнее посещала мемориалы Холокоста. Для этого шведское правительство инициирует ряд программ, посвященных повышению осведомленности о нацистских преступлениях против евреев, цыган и других жертв преследований.

В целом на борьбу с поднимающим голову в Швеции неонацизмом Стокгольм планирует потратить 15 млн. крон (1,7 млн. долларов) в течение трех лет.

"Нацизм и расизм ширятся и распространяются. Поэтому мы инициируем эти программы, чтобы больше молодежи ознакомилось с информацией для борьбы с антидемократическими силами, которые появляются в Швеции", - говорится в заявлении министра культуры Алис Бах Кунке.

В рамках антинацистской борьбы комиссии против антисемитизма выделят 12,8 млн. крон (1,4 млн. долларов) на организацию экскурсий к мемориалам Холокоста, а государственный Форум живой истории должен будет разработать образовательные материалы на данную тематику.

Стоит отметить, что, кроме этого, форум готовит к публикации доклад об осведомленности шведских школьников о Холокосте. Последнее такое исследование проводилось более 10 лет назад, в 1997 году. Оно показало, что 66% местных школяров не могут с уверенностью сказать, было ли Шоа в действительности.

Кампанию по борьбе с ультраправым экстремизмом развернули и в виртуальном пространстве – в соцсетях появилось Движение сопротивления северных стран, которое антирасистское издание Expo охарактеризовало как "самую жесткую неонацистскую организацию в Швеции". В прошлом году движение провело ряд антинацистских демонстраций.
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