Дочь и зять Трампа будут на открытии посольства в Иерусалиме

По данным издания, Иванка Трамп и Джаред Кушнер будут присутствовать на торжественной церемонии в мае этого года в качестве официальных представителей Администрации президента США.
Издание отмечает, что, поскольку Иванка и Джаред занимают высокие должности, им предстоит согласовать свои планы и вписать поездку в Израиль в рабочий график.
Напомним, что о переезде посольства США из Тель-Авива в Иерусалим стало известно в конце прошлого года, но изначально время, требующееся для перемещения дипломатического представительства, оценивалось в несколько лет.