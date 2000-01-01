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Дочь и зять Трампа посетят церемонию открытия посольства США | Фото:18.04 17:27   MIGnews.com

Дочь и зять Трампа будут на открытии посольства в Иерусалиме

Хотя власти Израиля больше ожидали увидеть на открытии посольства США в Иерусалиме самого Дональда Трампа, церемонию с большей вероятностью посетят дочь и зять действующего американского президента.

Об этом в среду, 18 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, Иванка Трамп и Джаред Кушнер будут присутствовать на торжественной церемонии в мае этого года в качестве официальных представителей Администрации президента США.

Издание отмечает, что, поскольку Иванка и Джаред занимают высокие должности, им предстоит согласовать свои планы и вписать поездку в Израиль в рабочий график.

Напомним, что о переезде посольства США из Тель-Авива в Иерусалим стало известно в конце прошлого года, но изначально время, требующееся для перемещения дипломатического представительства, оценивалось в несколько лет.
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