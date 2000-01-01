18.04 13:13 MIGnews.com

Европарламент призвал ЕС бойкотировать ЧМ-2018

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Вечером во вторник, 17 апреля, депутаты Европейского парламента выступили с обращением к правительствам европейски стран с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018, который пройдет в Российской Федерации.Спецкор Radio Free Europe/Radio Liberty Рикард Йозвяк в своем посте в Twitter обнародовал соответствующее письмо, которое заверили подписями 46 депутатов.В публикации Йозвяка сообщается: "46 членов ЕП подписали письмо, которое адресовано всем правительствам Европейского союза, с призывом к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018 в РФ".В письме европарламентарии поясняют свое обращение отравлением семьи Скрипалей в британском Солсбери, ведением Россией войны в Сирии и Украине, вспомнили они и Крым.Нельзя делать вид, будто мундиаль не отличается от других спортсобытий, нельзя делать вид, что турнир принимает гостеприимный сосед.