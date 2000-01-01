"Разумных" членов Сионистского лагеря позвали в Мерец
Самый очевидный кандидат в лидеры партии "Мерец" Тамар Зандберг обвинила "Сионистский лагерь" в диверсии решения о роспуске парламента и практически объявленных досрочных парламентских выборах.
"На этой неделе партия "Сионистский лагерь" протянула "Ликуду" руку помощи, чтобы он остался у власти, а эта коалиция продолжила свое существование", - заявила она на субботнем культурном мероприятии в Холоне.
В связи с этим депутат пригласила членов "Сионистского лагеря" покинуть его партийный список и вступить в "Мерец".
"В "Сионистском лагере" есть разумные представители, те, кто выступает против этого. Поэтому я призываю всех членов "Сионистского лагеря", желающих изменить это правительство и начать новую политику, присоединиться к "Мерецу", - добавила она.
В свою очередь, лидер раскритикованной ею партии Ави Габай отрицает обвинения в подрыве перевыборов. В телеэфире 2-го канала он заявил, что "Сионистский лагерь" не желал "оказаться в руках Нетаниягу" относительно даты перевыборов.
"Суть в том, что Нетаниягу не хотел выборов. И это именно он боялся выборов, а не мы", - утверждает он.
Как сообщалось ранее, по слухам Ави Габай был готов поддержать перевыборы, но вся верхушка "Сионистского лагеря", в частности Ицхак Герцог, Йоэль Хасон, Ципи Ливни и Шели Яхимович, выступив единым фронтом, отговорили его.