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Тамар Зандберг примет в Мерец всех из Сионистского лагеря 18.03 13:22   MIGnews.com

"Разумных" членов Сионистского лагеря позвали в Мерец

Самый очевидный кандидат в лидеры партии "Мерец" Тамар Зандберг обвинила "Сионистский лагерь" в диверсии решения о роспуске парламента и практически объявленных досрочных парламентских выборах.

"На этой неделе партия "Сионистский лагерь" протянула "Ликуду" руку помощи, чтобы он остался у власти, а эта коалиция продолжила свое существование", - заявила она на субботнем культурном мероприятии в Холоне.

В связи с этим депутат пригласила членов "Сионистского лагеря" покинуть его партийный список и вступить в "Мерец".

"В "Сионистском лагере" есть разумные представители, те, кто выступает против этого. Поэтому я призываю всех членов "Сионистского лагеря", желающих изменить это правительство и начать новую политику, присоединиться к "Мерецу", - добавила она.

В свою очередь, лидер раскритикованной ею партии Ави Габай отрицает обвинения в подрыве перевыборов. В телеэфире 2-го канала он заявил, что "Сионистский лагерь" не желал "оказаться в руках Нетаниягу" относительно даты перевыборов.

"Суть в том, что Нетаниягу не хотел выборов. И это именно он боялся выборов, а не мы", - утверждает он.

Как сообщалось ранее, по слухам Ави Габай был готов поддержать перевыборы, но вся верхушка "Сионистского лагеря", в частности Ицхак Герцог, Йоэль Хасон, Ципи Ливни и Шели Яхимович, выступив единым фронтом, отговорили его.
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