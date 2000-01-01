18.03 12:55 MIGnews.com

Госсекретарь США обсудит с Китаем отношения с КНДР

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл в Китай в субботу, 18 марта, в свете того, что Пекин возмущен тем, что ему поручено обуздать ядерную Северную Корею. Вашингтон неоднократно требовал, чтобы Китай сделал больше для контроля над Пхеньяном.Ожидается, что Китай будет решительно возражать против развертывания в этом месяце сложной американской системы противоракетной обороны в Южной Корее.Тиллерсон опубликовал предупреждение администрации Трампа для Северной Кореи еще в пятницу, 17 марта, заявив, что военный ответ будет "на столе", если Пхеньян предпримет действия, угрожающие южнокорейским и американским войскам. Об этом госсек США заявил в Южной Корее, в ходе второго этапа своего первого визита в Азию после вступления в должность. Ранее он был в Японии.В Пекине Тиллерсон может поднять вопрос о наложении «вторичных санкций» на китайские банки и другие фирмы, ведущие дела с Северной Кореей вопреки санкциям, как сказал официальный представитель США Reuters в Вашингтоне, выступая на условиях анонимности.Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Twitter, что Северная Корея ведет себя "очень плохо" и обвинил Китай, соседа Пхеньяна и единственного крупного союзника, в том, что он прилагает мало усилий для урегулирования кризиса в программах вооружений КНДР.Государственный китайский таблоид Global Times заявил в субботу, что в интересах Китая остановить ядерные амбиции Северной Кореи, но отметил, что предложение полностью оборвать связи в КНДР было "смешным", поскольку это чревато опасностью.