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Кандидат в президенты Нидерланды назвал мигрантов мразями | Фото: Metropolico.org/Flickr18.02 16:58   MIGnews.com

Кандидат в президенты Нидерланды назвал мигрантов мразями

В свойственном ему резкой форме начал избирательную кампанию кандидат в президенты Нидерландов от ультраправой Партии свободы Герт Вильдерс. Выступая перед сторонниками у своей штаб-квартиры в городе Спийкениссе, он назвал мигрантов из Марокко "мразями".

"Марокканские мрази в Голландии… конечно, не все они мрази.. но многие из марокканских мразей в Голландии делают улицы небезопасными, преимущественно молодежь. И это надо менять. Пожалуйста, сделайте Нидерланды снова нашими", - сказал Вилдерс.

Стоит отметить, что из-за резких высказываний и внешности Герта Вильдерса уже прозвали "голландским Трампом" и последняя его фраза является прямой отсылкой к избирательному лозунгу республиканца – "Сделаю Америку снова великой" (Make America great again).

Ранее на этой неделе кандидат отметился и другими выпадами в адрес мусульман, пообещав "деисламизацию" Нидерландов – закрыть все мечети в стране, запретить Коран и миграцию мусульман.

"Если вы хотите восстановить свою страну, сделать так, что Нидерланды вновь были для голландцев, то вам остается проголосовать только за одну партию", - добавил он с трибуны.

Согласно опросам, Партия свободы обладает наибольшей народной поддержкой, опережая даже праволиберальную Народную партию за свободу и демократию премьер-министра Марка Рютте. За ультраправых готовы проголосовать 17% голландцев, что даст им 24-28 мест из 150 в парламенте.
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