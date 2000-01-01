В РФ прокомментировали освобождение украинских кораблей
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало передачу Украине захваченных в Керченском проливе кораблей.
Соответствующее сообщение обнародовано в Telegra-канале ведомства.
Утверждается, что Россия никогда не отрицала возможность передачи Украине военных кораблей.
"Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей", — сказано в сообщении.
Напомним, 17 ноября появилась информация, что РФ отправила в направлении Украины захваченные в Азовском море катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача украинской стороне состоится 18 ноября.