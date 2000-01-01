Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В РФ прокомментировали освобождение украинских кораблей | Фото:18.11 05:56   MIGnews.com

В РФ прокомментировали освобождение украинских кораблей

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало передачу Украине захваченных в Керченском проливе кораблей.

Соответствующее сообщение обнародовано в Telegra-канале ведомства.

Утверждается, что Россия никогда не отрицала возможность передачи Украине военных кораблей.

"Еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей", — сказано в сообщении.

Напомним, 17 ноября появилась информация, что РФ отправила в направлении Украины захваченные в Азовском море катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". Передача украинской стороне состоится 18 ноября.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:45
Врач назвала самые вредные сладости
03:36
Протесты в Иране: власти отрезали страну от мира
02:25
Папа Римский угостил бездомных обедом
01:20
Канье Уэст выступил перед заключенными с госпел-хором
00:12
Порнозвезды устроили откровенную фотосессию в военном музее
23:40
Жена Шумахера: мой муж в самых лучших руках
23:12
10 лучших фильмов десятилетия по версии журнала Time
22:44
Либерман: любое узкое правительство – катастрофа
22:30
Футболист нокаутировал девушку-фотографа во время матча
22:04
Кахоль Лаван: Нетаниягу думает только о себе
21:59
Четыре дивизиона С-400 «прикроют» Турцию к весне 2020 года
21:30
Нетаниягу: арабы в правительстве – угроза для Израиля
21:02
Аятола Хаменеи обвиняет врагов в саботаже
20:45
Галустян "порвал" сеть первым клипом  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus