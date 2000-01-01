17.11 18:30 MIGnews.com

Джонсон-Герцогу: Безопасность евреев – главный приоритет

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В ответ на обращение председателя Еврейского агентства Ицхака Герцога к европейским лидерам с требованием защиты евреев в их странах, британский премьер-министр Б. Джонсон направил И.Герцогу подробное письмо, в котором признает рост антисемитизма в его стране и необходимость бороться с ним."Я выражаю искреннюю поддержку еврейским общинам в Великобритании и за ее пределами. Будьте уверены в моей твердой поддержке во всех аспектах еврейской жизни », - пишет Джонсон. - «Я полностью согласен с тем, что нам нужно сделать больше для искоренения антисемитизма и лучшей защиты наших еврейских друзей и соседей. Обеспечение безопасности евреев является одним из главных приоритетов британского правительства. Я знаю, что нужно сделать еще больше, чтобы остановить рост антисемитизма в Великобритании и за ее пределами",- указывает премьер.Б. Джонсон описал в письме действия своего правительства по искоренению антисемитизма и повышению безопасности еврейских общин: «Правительство недавно удвоило расходы на охрану синагог до 1,6 миллиона фунтов стерлингов и продолжает инвестировать инициативы, способствующие взаимопониманию и терпимости. В то же время я рад поздравить лорда Манна (бывшего председателя Объединенного комитета по расследованию антисемитизма британского парламента, который вышел из лейбористской партии против антисемитизма партии) со вступлением в должность нового независимого советника по антисемитизму, и не сомневаюсь, что с его помощью наши усилия по искоренению антисемитизма принесут плоды"."Я рад, что наша полиция поддерживает тесные и позитивные отношения с организацией по обеспечению безопасности общин Великобритании, ( CST ). Полиция работает в полную силу, чтобы общины по всей Великобритании могли собираться, праздновать и молиться в безопасности", - пишет Джонсон.В конце письма премьер-министр принимает предложение Герцога о сотрудничестве между Еврейским агентством и британским правительством в борьбе с антисемитизмом."Спасибо за ваше письмо и постоянную работу Еврейского агентства по всему миру с целью повышения осведомленности и поощрения действий по этому критически важному вопросу, я приветствую ваше предложение работать с нами для достижения этой цели »,- говорится в письме.В ответ председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог сказал: "Заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обязано дойти до всех политических структур мира, а лидеры во всем мире должны идти по пути Джонсона в борьбе с антисемитизмом. Это критически важно, особенно учитывая тревожный рост антисемитизма в мире в целом, в Европе и других политических округах в Великобритании в частности.На прошлой неделе я слышал подобное заявление на встрече с госсекретарем США Майком Помпео и министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.Сражение с экстремизмом и антисемитизмом требует объединения мировых лидеров для совместной, бескомпромиссной и оперативной борьбы, включающей действенные меры безопасности и правоприменения, широкие образовательные программы по вопросам терпимости к религиям и меньшинствам, а также изучение Холокоста и его уроков ».Письмо премьер-министра Великобритании было отправлено примерно через месяц после покушения на еврейских верующих в синагоге в городе Галле в Германии во время праздника Йом Кипур. Тогда вооруженного взрывчаткой и огнестрельным оружием террориста остановили защитные средства, устангвленные на входе в синагогу.После теракта в Галле И.Герцог направил срочное письмо 30 европейским лидерам с требованием повысить безопасность вокруг еврейских учреждений в их странах и принять жесткие меры против всех проявлений антисемитизма