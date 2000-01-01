17.11 16:25 MIGnews.com

Айман Уда потребовал усилить его охрану: что случилось

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Глава "Объединенного Арабского Списка" Айман Уда потребовал предоставить ему охрану.Он подал жалобу в полицию и службу безопасности Кнессета в связи с распространением фотографии, на которой он изображен в форме боевика "Бригад Аль-Кудса"."Левые еще не понимают опасности, исходящей от сторонников ХАМАСа и "Исламского джихада" в Кнессете", – было сказано в сообщении под коллажом в Twitter на иврите.В связи с этим Уда потребовал немедленно расследовать факт распространения изображения, а также предоставить ему охрану из-за угрозы безопасности.