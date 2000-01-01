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Без выселений: в США пролили свет на мирный план Трампа | Фото:17.10 08:00   MIGnews.com

Без выселений: в США пролили свет на мирный план Трампа

Мирный план администрации президента США Дональда Трампа не потребует переселения ни одного поселенца.

Такими подробностями о "сделке века" поделился посол США в Израиле Дэвид Фридман, передает The Times of Israel.

"Увидев опыт эвакуации из Газы летом 2005 года, я не верю, что существует реалистичный план, который мог бы быть реализован и который потребовал бы, чтобы кто-либо, будь то еврей или араб, был вынужден покинуть свой дом. Мы думаем, что это просто катастрофа. Это почти привело к гражданской войне в гораздо менее агрессивных условиях в Газе по сравнению с Иудеей и Самарией", – сказал он.

Фридман имел в виду выход Израиля из сектора Газа в 2005 году, когда около 8000 поселенцев были вынуждены покинуть свои дома в ходе многодневной операции. Он добавил, что США считают принудительное выселение неприемлемым и негуманным процессом, подтвердив, что мирный план не включает этого пункта.

В свою очередь, высокопоставленный палестинский чиновник Саиб Эрекат прокомментировал заявление посла, подчеркнув, что США подтверждают таким образом "идеологическую общность между командой Трампа и израильскими поселенцами". Он призвал международное сообщество "принять незамедлительные меры, чтобы спасти перспективы справедливого и прочного мира от систематических попыток администрации США и Израиля подорвать международное право и увековечить отрицание неотъемлемых прав палестинцев".


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