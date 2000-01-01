17.10 08:00 MIGnews.com

Без выселений: в США пролили свет на мирный план Трампа

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Мирный план администрации президента США Дональда Трампа не потребует переселения ни одного поселенца.Такими подробностями о "сделке века" поделился посол США в Израиле Дэвид Фридман, передает The Times of Israel."Увидев опыт эвакуации из Газы летом 2005 года, я не верю, что существует реалистичный план, который мог бы быть реализован и который потребовал бы, чтобы кто-либо, будь то еврей или араб, был вынужден покинуть свой дом. Мы думаем, что это просто катастрофа. Это почти привело к гражданской войне в гораздо менее агрессивных условиях в Газе по сравнению с Иудеей и Самарией", – сказал он.Фридман имел в виду выход Израиля из сектора Газа в 2005 году, когда около 8000 поселенцев были вынуждены покинуть свои дома в ходе многодневной операции. Он добавил, что США считают принудительное выселение неприемлемым и негуманным процессом, подтвердив, что мирный план не включает этого пункта.В свою очередь, высокопоставленный палестинский чиновник Саиб Эрекат прокомментировал заявление посла, подчеркнув, что США подтверждают таким образом "идеологическую общность между командой Трампа и израильскими поселенцами". Он призвал международное сообщество "принять незамедлительные меры, чтобы спасти перспективы справедливого и прочного мира от систематических попыток администрации США и Израиля подорвать международное право и увековечить отрицание неотъемлемых прав палестинцев".