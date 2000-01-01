17.10 21:36 MIGnews.com

Турция объявила о перемирии в Сирии

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 октября 2019 г.

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Президент Турции Рецеп Тайип Эрдоган согласился на прекращение огня на севере Сирии после его встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в четверг, 17 октября. Турция приостановит свою деятельность, чтобы позволить курдским силам YPG вывести свои войска из обозначенной безопасной зоны.Президент США Дональд Трамп приветствовал соглашение о прекращении огня."Отличные новости из Турции. Пресс-конференция в ближайшее время с @VP и @SecPompeo. Спасибо @RTErdogan. Миллионы жизней будут спасены!" твитнул президент. Перемирие продлится 120 часов.