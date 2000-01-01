17.09 16:32 MIGnews.com

Путин: "Мы считаем Израиль русскоязычным государством"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент России Владимир Путин заявил, что в Израиле проживает почти два миллиона русскоязычных граждан. Тем самым, по его словам, Россия может считать Израиль русскоязычным государством. Об этом он заявил на съезде Фонда Керена Хейсода."Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными и дружескими связями. Это настоящая такая сетевая общая семья, без преувеличения. В этой стране проживает почти два миллиона русскоязычных граждан. Мы считаем Израиль русскоязычным государством", – цитирует РИА Новости слова Путина.По его словам, народы двух стран имеют общие страницы истории.Он также отметил, что Россия стремится строить партнерские, конструктивные отношения с Израилем.Ранее Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года для участия в мероприятиях, посвященных памяти жертв Холокоста.