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Депутат Кнессета описала попытку изнасилования африканцами 17.06 19:28   MIGnews.com

Депутат Кнессета описала попытку изнасилования африканцами

Программа Цинор Лайла 12-го канала израильского ТВ опубликовала материал о депутате Май Голан (Ликуд).

Голан, известная активистка борьбы с нелегальной иммиграцией, рассказала о трудном детстве и юности в южных кварталах Тель-Авива.

Среди прочего, Голан впервые поведала о попытке изнасилования нелегальными африканскими мигрантами.

Голан рассказывает: "Однажды я шла после работы с рынка Левински. В руках были покупки. Внезапно меня атаковали два мигранта. Оба были на велосипедах. Они повалили меня на землю, порвали одежду. Меня сильно ударили по лицу, и я потеряла сознание. Когда я очнулась, все лицо было в крови. На мне нет рубашки, и с меня пытаются стянуть штаны. И очень сильный запах алкоголя. Я вижу надо мной двух темнокожих людей. Я сопротивляюсь, я понимаю, что сейчас меня или изнасилуют, или убьют. В какую-то долю секунды мне удалось откатиться, закрыться, и я побежала, побежала, как только могла. Когда я пришла давать показания в полиции, после того, как их задержали, следователь спросил: Скажи, у тебя что, проблема с черными? Следователь изначально исходил из того, что я лгу. Он мне не поверил”.




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